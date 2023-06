Oppenheimer, Cristopher Nolan descrive le prime reazioni: 'Non riuscivano a parlare'

Oppenheimer è sicuramente uno dei film più attesi del 2023, con Christopher Nolan in cabina di regia aiutato da un cast stellare per raccontare la storia di uno degli uomini che più ha cambiato il corso del ventesimo secolo. In un’intervista con Wired, il filmmaker ha raccontato le reazioni di quelli che hanno potuto vedere il film in anteprima.

Dopo aver riportato le parole di Josh Hartnett su Christopher Nolan vi lasciamo il commento del regista sulle prime reazioni al suo nuovo film: “Alcune persone hanno lasciato la sala assolutamente devastate. Non riuscivano neanche a parlare. Voglio dire, c’è un elemento di terrore che risiede nella storia e scorre sottopelle. È il film più forte che abbia mai fatto”.

La storia raccontata nel film è sicuramente da brividi, soprattutto pensando alle ripercussioni sul mondo e a come la vicenda abbia cambiato il mondo per sempre e in modo irreversibile.

Nolan ha già raccontato di aver provato a scrivere il film usando il punto di vista del protagonista di cui viene narrata la vita, quel Robert Oppenheimer centrale nei lavori del Progetto Manhattan che sono confluiti nella creazione della bomba atomica.

Oppenheimer uscirà nelle sale italiane il 23 agosto 2023, con un mese di ritardo rispetto alla data prevista per gli Stati Uniti.

In attesa di poter assistere al film con Cillian Murphy e Emily Blunt, vi lasciamo alle parole del regista della trilogia del Cavaliere Oscuro a proposito del fatto che non sia stata usata la computer grafica per ricreare l’esplosione nucleare in Oppenheimer.