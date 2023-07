Oppenheimer, il countdown del trailer loop scade oggi ma non indica la data d'uscita!

Il trailer di annuncio di Oppenheimer, uscito circa un anno fa e caratterizzato da un countdown di dodici mesi, sta finalmente per scadere oggi 16 luglio ma in questi giorni molti fan di Christopher Nolan si sono accorti che non coinciderà con la data d'uscita del film nelle sale.

Come saprete, infatti, Oppenheimer negli USA uscirà il 21 luglio prossimo (in Italia arriverà invece dal 23 agosto) con qualche giorno di distacco rispetto alla fine del countdown. Ma, ovviamente, non si tratta di un errore: forse ricorderete che il filmato promozionale reso disponibile da Universal Pictures su YouTube era accompagnato, oltre che dal summenzionato conto alla rovescia, anche dall'inquietante scritta 'The world forever changes', e il countdown fa riferimento proprio a questa frase.

Infatti, l'evento commemorato dalla fine del conto alla rovescia è in realtà il momento esatto della prima esplosione di una bomba atomica durante il Trinity Test, avvenuto il 16 luglio 1945. In sostanza, il countdown del trailer di Oppenheimer non ha mai fatto riferimento alla data d'uscita del film ma alla prima detonazione nucleare mai avvenuta.

Ma a proposito di esplosioni nucleari: ecco che cosa ha detto Christopher Nolan a tutti i suoi fan convinti che per le riprese di Oppenheimer sia stata usata una vera bomba atomica.