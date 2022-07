Oppenheimer: countdown all'apocalisse nel prossimo trailer di Christopher Nolan

Dopo la sorpresa regalata agli spettatori delle anteprime di Nope di Jordan Peele negli Stati Uniti, arriva ora la conferma che il trailer di Oppenheimer di Christopher Nolan si sta mostrando anche nelle successive proiezioni. Corrono le lancette dell'orologio dell'apocalisse: "Hai dato loro il potere di distruggersi".

In contemporanea all’uscita del primo apocalittico poster di Oppenheimer, la Universal Pictures andava mostrano le prime immagini in assoluto per il film di Christopher Nolan inserendole come promo alle anteprime del suo Nope diretto da Jordan Peele. Come c’era da aspettarsi, il teaser di Oppenheimer è stato leakato online da alcuni spettatori che lo hanno ripreso in sala, ma nonostante non si possa ancora fornire alcun link ufficiale distribuito su YouTube o a mezzo social, possiamo comunque darvi un’idea del contenuto. Anche perché non sappiamo ancora se il promo varrà anche per le proiezioni IMAX di Nope in Italia – come sta avvenendo negli Stati Uniti – visto che il film di Jordan Peele verrà distribuito a partire dall’11 agosto ed è probabile che per allora il trailer sia stato distribuito.

Il teaser ha una durata di circa un minuto ed è molto simile al primo teaser di Tenet, quindi leggermente vago pur dipingendo comunque un quadro piuttosto chiaro del taglio narrativo scelto da Nolan. Si apre con un ritmo lento e crescente, mentre della cenere sale su schermo nero. Una donna, apparentemente la Emily Blunt che interpreterà la moglie di Oppenheimer interpretato da Cillian Murphy, afferma: "Il mondo sta cambiando, si sta riformando. Questo è il tuo momento". L’immagine in bianco e nero di un fedora appoggiato su un tavolo si alterna con un inquietante conto alla rovescia: 11 mesi, 24 giorni, 15 ore, 29 minuti. A quel punto, un’altra voce maschile sconosciuta, probabilmente riferendosi a Oppenheimer, si chiede: "Come può quest'uomo essere così intelligente ed essere così cieco?".

A quel punto le fiamme delle esplosioni nucleari divampano, con il countdown sceso ormai a pochi secondi fino a rivelare una nuova inquadratura in bianco e nero: è Cillian Murphy nei panni di J. Robert Oppenheimer che indossa il suddetto cappello mentre guarda fuori da una finestra. Una voce lo redarguisce: "Hai dato loro il potere di distruggersi". Un'altra lo esalta: "Potrebbe essere l'uomo più importante che sia mai vissuto!". Di nuovo altre fiamme e Oppenheimer che cammina lungo un corridoio pieno di fotografi. “Il mondo è cambiato per sempre” riporta un’interlinea che da ultimo lascia la parola a quello che sembra essere Robert Downey Jr: “L'uomo che ha spostato la terra".

Prodotto da Universal, Oppenheimer segna il divorzio della lunga collaborazione con Warner Bros. dopo il malcontento di Christopher Nolan per aver distribuito Tenet in contemporanea in sala e su HBO Max, intaccandone parzialmente i risultati al botteghino. Alcuni sostengono, a giudicare dalle poche immagini a colori del trailer, che il film potrebbe esser stato girato interamente in bianco e nero, anche se potrebbe trattarsi solo di una scelta stilistica del trailer.