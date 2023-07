Oppenheimer, cosa ne pensa il nipote ancora in vita? 'C'è un errore nel film di Nolan'

Nel ricchissimo week-end di Barbienheimer, la sfida social che ha fatto la fortuna tanto di Barbie di Greta Gerwig quanto di Oppenheimer di Christopher Nolan, il biopic Universal sul padre della bomba atomica è stato visto anche da uno spettatore speciale: Charles Oppenheimer, il nipote del fisico.

Secondo Charles Oppenheimer il film, la cui sceneggiatura non originale firmata da Nolan è basata sulla biografia scritta da Kai Bird e Martin J. Sherwin e vincitrice del Premio Pulitzer nel 2006, il libro 'American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer', il film con Cillian Murphy rende giustizia al vero Oppenheimer e in generale tutta la famiglia del fisico è rimasta molto soddisfatta dal ritratto messo in scena dal regista. Tuttavia, c'è solo una cosa sbagliata in Oppenheimer, o per lo meno qualcosa che Charles Oppenheimer non avrebbe inserito nel film.

"Mi ero preparato a non farmelo piacere, devo essere onesto, anche se prima della realizzazione del film avevo parlato con Chris Nolan ed ero rimasto molto colpito da ciò che aveva in mente di fare. L'ho visto lavorare sul set con un'intensità incredibile ma non potevo sapere se il film mi sarebbe piaciuto o meno" ha dichiarato il nipote di Oppenheimer alla rivista Time. "Poi quando l'ho visto, in questi giorni, mi sono ritrovato ad accettarlo e apprezzarlo davvero. Sono stato molto felice delle reazioni che mi ha suscitato, non me l'aspettavo. Anche se ci sono alcune parti che non ritengo accurate, sebbene nessuna di queste sia imputabile a Nolan dato che erano già nel libro. La parte che mi piace di meno è il riferimento alla mela avvelenata, che infatti si trova in American Prometheus. Se leggi American Prometheus con sufficiente attenzione, gli autori dicono: 'Non sappiamo davvero se sia successo'. Non risulta che Oppenheimer abbia mai tentato di uccidere qualcuno con una mela avvenelata. Questa è un'accusa davvero seria, e nessuno credo che questo fatto debba essere considerato vero."

Oppenheimer uscirà il 23 agosto in Italia.