Oppenheimer: a cosa si è ispirato Nolan per scrivere la sceneggiatura?

Oppenheimer uscirà presto in digitale, e in seguito al grande successo della pellicola, i retroscena sulla realizzazione del film sono all’ordine del giorno. Christopher Nolan ha quindi svelato in un’intervista le sue ispirazioni e cosa lo ha indirizzato verso determinate scelte stilistiche durante la scrittura della sceneggiatura di Oppenheimer.

Screenrant ha chiesto al regista di parlare dei dilemmi morali e della complessità del personaggio che ha dovuto ricreare durante la stesura della sceneggiatura, e di spiegare come mai ha deciso di scrivere il testo in prima persona invece che in terza, sovrapponendosi al personaggio interpretato da Cillian Murphy:

“Penso di non avere mai incontrato prima la storia di una persona la cui vita e esperienza erano così piene di paradossi. In particolare, il dilemma chiave di dover costruire una bomba e il pericolo di dover costruire una bomba del genere. E penso che mi si sia presentata l’opportunità di provare ad entrare nella mente di una persona che ha dovuto avere a che fare con uno dei più grossi dilemmi come essere umano che ha vissuto su questo pianeta. Poiché stavo cercando di entrare nella testa di Oppenheimer e di comunicarlo al lettore, volevo entrare nella sua testa in modo più evidente. Volevo essere più soggettivo nell'approccio. Così alla fine ho deciso di usare la prima persona. Ho scritto: "Sono entrato nella stanza, mi sono seduto alla scrivania.” Invece di “è entrato nella stanza, si è seduto alla scrivania”. E fare semplicemente questo mi ha aiutato molto ad entrare nella sua mente. E mi sono reso conto, quando ho continuato ad utilizzare la prima persona, e poi successivamente l’ho mostrata ai miei capi dipartimento durante la realizzazione del film, che è servito a ricordare a tutti di pensare sempre a questa storia in termini di esperienza personale di Oppenheimer.”

