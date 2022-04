Oppenheimer, continuano ad aggiungersi star al film di Nolan: arriva Olivia Thirlby

Pensavate che fosse finita qui, visto che le riprese di Oppenheimer sono iniziate da un pezzo, e c'è già mezza Hollywood sul set del nuovo film di Christopher Nolan... E invece no. Adesso ci arriva la notizia dell'ingresso nel cast di Olivia Thirlby.

Erano ormai 11 giorni che non avevamo notizie di nuove aggiunte al cast del film che sta dando lavoro a così tante stelle da far invidia a pellicola come Avengers: Infinity War e Endgame, ma oggi ecco una novità.

Oppenheimer dà il benvenuto a Olivia Thirlby, che abbiamo già visto in Juno e Y: L'ultimo uomo, ma che non sappiamo ancora chi interpreterà nella pellicola firmata da Nolan.

Basato sul libro "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer " di Kai Bird e Martin J. Sherwin., il film scritto, diretto e prodotto dal regista de Il Cavaliere Oscuro per Universal Pictures vanta già la presenza di attori come Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek, Matt Damon, Josh Hartnett, Gary Oldman, Benny Safdie, Jack Quaid, Kenneth Branagh, Alden Ehrenreich, Dane DeHaan, Devon Bostick, Louise Lombard, David Dastmalchian, Emma Dumont e tanti altri.

Le riprese sono attualmente in corso in New Mexico, e qui potete vedere anche delle nuove foto dal set di Oppenheimer.