Oppenheimer, la conferme: le sopracciglia di Bennie Safdie sono vere!

Bennie Safdie ha qualcosa in comune con il fisico Edward Teller: e se vi state chiedendo cosa vi basterà guardare una foto (il web è pieno) del vero Teller. Se ancora la somiglianza vi sfugge, vi anticipiamo che Safdie non si è dovuto sottoporre né a una dieta ferrea come Cillian Murphy né a sessioni lunghissime di trucco in Oppenheimer.

I più attenti avranno notato le spesse sopracciglia di Teller: l'attore che interpreterà il fisico ungherese ha svelato che le sopracciglia che sfoggia in Oppenheimer sono sue! Pare che a sostenere l'attore in questa "trasformazione" sia stato proprio il regista Christopher Nolan. L'obiettivo per Safdie era vivere il personaggio, diventare il personaggio e potremmo dire che il tentativo di somigliare anche fisicamente a Teller abbia fatto centro!

"Sono orgoglioso di dire che sono le sopracciglia non hanno avuto bisogno di nessun make up, sono mie! - ha raccontato Bennie Safdie a Vulture - anche se ogni tanto ero tentato di strappare qualche pelo, Chris mi ha detto di non farlo. Ho avuto le sopracciglia disordinate per mesi e mesi".

Ma chi era Edward Teller? Inventore della bomba a idrogeno, il fisico teorico collaborò con Robert Oppenheimer nel Progetto Manhattan per lo sviluppo della bomba atomica che, sul grande, schermo sarà rappresentata senza l'uso della CGI. Proprio il rifiuto di Nolan di ricorrere agli effetti speciali, ha fatto credere a molti che Nolan abbia usato una vera bomba atomica per le riprese di Oppenheimer!

Oppenheimer è già al cinema negli USA: ma quanto sta incassando il nuovo blockbuster di Nolan sotto pressione per lo "scontro" al box office con Barbie di Greta Gerwig?