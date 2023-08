Oppenheimer, come è stato ricreato il Trinity Test senza una vera bomba atomica né CGI?

Una volta appurato che no, Christopher Nolan non ha usato una vera bomba atomica per le riprese di Oppenheimer, la domanda rimane: come è stato ricreato il Trinity Test, dato che il film ha completamente abolito la CGI?

Purtroppo ad oggi in Italia solo la stampa ha già visto Oppenheimer, che uscirà il 23 agosto prossimo, ma senza fare spoiler possiamo anticiparvi che il Trinity Test è il fulcro dell'intero film, dato che la storia è tutta incentrata sulla sequenza di quell'esplosione e le sue conseguenze, politiche, morali ed emotive. Ma come ha fatto Nolan a ricreare un'esplosione nucleare senza una vera atomica né la CGI? Il responsabile degli effetti visivi, Andrew Jackson, ne ha parlato in una nuova intervista con il The Hollywood Reporter.

Il team a quanto pare ha utilizzato benzina, propano, magnesio e polvere di alluminio per creare la luce accecante e il lampo iniziale dell'esplosione. "Quel grande volume di combustibile in fiamme tende a trasformarsi in una forma a fungo", ha spiegato Jackson. "L'abbiamo posizionato tra la torre che è stata costruita e la telecamera in modo che apparisse ridimensionata". L'esplosione è stata ripresa a 48 fotogrammi al secondo con telecamere IMAX da 65 mm e Panavision Panaflex System 65 Studio, con ulteriori sezioni di dettagli riprese utilizzando telecamere da 35 mm a 50 FPS. "Li abbiamo filmati da diverse distanze e poi, in post-produzione, abbiamo preso tutti quegli elementi e li abbiamo modificati in modo che apparissero molto più grandi di quanto non fossero", ha detto Jackson, "e poi li abbiamo sovrapposti uno sopra l'altro , in modo da poter costruire un evento più grande partendo dai pezzi più piccoli." Il prodotto finale è stato unito sovrapponendo 100 inquadrature e oltre 400 elementi pratici creati da un team di oltre 150 artisti.

