Oppenheimer, come ha fatto Nolan a ricreare la bomba atomica?

Mentre emergono i primi incredibili dati di Oppenheimer al box office italiano, andiamo dietro le quinte del nuovo film di Christopher Nolan per scoprire come ha fatto la produzione a ricreare l'esplosione della bomba atomica.

Dovete sapere infatti che per Oppenheimer non è stata utilizzata la CGI, in nessuna scena e in nessuna inquadratura, e in mancanza di una vera bomba atomica da far esplodere sul set la domanda è lecita: come hanno fatto a ricreare il Trinity Test senza l'uso di effetti speciali? Lo ha rivelato, in una recente intervista promozionale con The Hollywood Reporter, il responsabile degli effetti visivi del film Andrew Jackson.

Per ricreare l'esplosione della bomba atomica in Oppenheimer il team creativo ha utilizzato benzina, propano, magnesio e polvere di alluminio, così da potenziare la luce accecante e il lampo iniziale dell'esplosione. L'esplosione è stata ripresa a 48 fotogrammi al secondo con telecamere IMAX da 65 mm e Panavision Panaflex System 65 Studio, con ulteriori sezioni di dettagli riprese utilizzando telecamere da 35 mm a 50 FPS. Tutti gli elementi sono stati filmati in modo tale da farli apparire molto più grandi di quanto non fossero, e poi uniti insieme in post-produzione per dare vita ad 'un evento gigantesco composto da tanti piccoli pezzi'. Il prodotto finale, infatti, è stato assemblato sovrapponendo 100 inquadrature e oltre 400 elementi pratici, creati da un team composto da oltre 150 artisti.

Oppenheimer è al cinema in Italia.