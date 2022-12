Oppenheimer sarà a colori e in bianco e nero: Nolan ha dovuto creare una nuova camera IMAX

Le nuove foto ufficiali di Oppenheimer pubblicate oggi in esclusiva da Total Film hanno anticipato che il prossimo film scritto e diretto da Christopher Nolan alternerà immagini a colori a immagini in bianco e nero, come già accaduto quest'anno con Blonde di Andrew Dominik.

Nell'intervista pubblicata dalla rivista, Nolan ha anticipato che Oppenheimer tornerà alle origini del suo cinema rifacendosi all'esordio a basso budget Following, che era totalmente in bianco e nero, e il successivo Memento, quest'ultimo con circa un quarto di montaggio in bianco e nero. "Ho adorato l'assistenza strutturale e la carica estetica del passaggio dal colore al bianco e nero che avevo su Memento", ha ricordato l'autore. "Ho sempre cercato una buona scusa per tornare a quell'approccio, e nel caso di Oppenheimer e del modo in cui raccontiamo questa storia, che è molto soggettiva, finalmente ne ho avuto l'opportunità. Era il momento perfetto".

La grossa differenza, però, starà nel formato: Memento è stato girato in 35mm anamorfico, ma dopo aver girato le pionieristiche sequenze de Il Cavaliere Oscuro con le cineprese IMAX, Nolan è diventato un campione del grande formato, ma nel caso di Oppenheimer la sfida è stata che nessuno aveva mai girato su pellicola IMAX in bianco e nero. "Abbiamo collaborato con la Kodak per queste nuove cineprese, e per la prima volta in assoluto siamo stati in grado di girare un film IMAX in bianco e nero. Devo dire che i risultati sono stati entusiasmanti e straordinari. Non appena Hoyte [van Hoytema, direttore della fotografia di Nolan dai tempi di Interstellar, ndr] e io abbiamo visto i primi test, abbiamo capito che ci saremmo innamorati di questo formato."

Oppenheimer uscirà in Italia dal 20 luglio 2023. Secondo le indiscrezioni, e il tempismo delle nuove immagini potrebbe appena averle confermate, il primo trailer ufficiale di Oppenheimer debutterà nei prossimi giorni e sarà proiettato nei cinema prima di Avatar: La via dell'acqua.