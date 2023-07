Oppenheimer, una nuova clip anticipa il cast: 'Non si dice di no a Christopher Nolan'

Mentre l'uscita di Oppenheimer nelle sale americane si avvicina, la Universal ha pubblicato un nuovo video promozionale che coinvolge l'infinito cast di attori di serie A coinvolti all'interno della pellicola che a quanto pare non sono stati capace di rifiutare di collaborare con Nolan.

La campagna promozionale portata avanti per l'uscita al cinema di Oppenheimer è qualcosa di mai visto prima. Oltre a fare forza su un cast di prim'ordine che punta principalmente agli Oscar, il film è stato presentato fin da subito come uno dei biopic più ambiziosi di sempre sia dal punto di vista di narrativo che del modo in cui è stato realizzato. Mentre Nolan ha ricreato una esplosione dell'atomica senza CGI in forma ridotta per Oppenheimer, gli attori che hanno collaborato con lui nella realizzazione della pellicola pare non si siano minimamente pentiti della scelta fatta.

Nel video, oltre a lodare la chiarezza della sua visione e l'impegno messo dal regista per esplorare uno degli eventi storici più disastrosi della storia dell'umanità, la maggior parte del cast ha definito "impossibile" rifiutare una collaborazione con Christopher Nolan. Cillian Murphy da sempre uno degli attori preferiti di Nolan, è riuscito a conquistare il suo posto in prima fila con una pellicola che, secondo molti, potrebbe portarlo agli Oscar. " “Se Chris Nolan ti chiama e dice che gli piacerebbe incontrarti”, ha raccontato Emily Blunt. "Non mi interessa riguardo cosa" ha concluso.

Secondo Christopher Nolan Barbie - Oppenheimer non sarebbe l'unico scontro al box office di questa estate. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!