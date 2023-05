Oppenheimer, Cillian Murphy:'Volevo disperatamente recitare per Christopher Nolan'

Intervistato dall'Associated Press, la star di Peaky Blinders Cillian Murphy ha rimarcato il suo crescente desiderio di lavorare con Christopher Nolan, con il quale ha appena condiviso il set nel prossimo film in uscita del cineasta inglese, Oppenheimer, nel quale Murphy interpreta il protagonista, Robert J. Oppenheimer.

"È così discreto e autoironico e, nel suo modo molto british, disse soltanto 'Ascolta, ho scritto questa sceneggiatura, parla di Oppenheimer. Vorrei che tu fossi il mio Oppenheimer'. È stata una giornata fantastica. Ho sempre detto pubblicamente e in privato, a Chris, che se sono disponibile e vuole che io sia in un film, io ci sono. Non mi interessa davvero la dimensione della parte. Ma in fondo, segretamente, volevo disperatamente recitare una parte per lui" ha dichiarato Murphy.



Sul personaggio di Robert J. Oppenheimer, l'attore spiega:"È un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per salvarlo".



Si tratta della sesta collaborazione tra Christopher Nolan e Cillian Murphy dopo la trilogia de Il cavaliere oscuro, nel quale Murphy interpreta il dottor Crane/Spaventapasseri, Inception e Dunkirk. Oppenheimer durerà tre ore e sarà il film più lungo di Nolan.



"Piaccia o no, Robert J. Oppenheimer è la persona più importante che sia mai vissuta" ha dichiarato Nolan. Il cast del film anche Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. e Florence Pugh.



Christopher Nolan è stato premiato a Las Vegas e ha definito il cinema "la più grande forma d'arte mai creata".