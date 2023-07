Oppenheimer, Cillian Murphy sincero sulle scene di sesso: 'A nessuno piace farle'

Oppenheimer non sarà solo un film "esplosivo" per via delle tante scene che ripercorreranno la gestazione della bomba atomica ma anche per via di particolari scene intime e di nudo integrale che vedranno protagonista Florence Pugh insieme a Cillian Murphy nei rispettivi panni di Jean Tatlock e Robert J. Oppenheimer.

Il fisico padre dell'ordigno esplosivo e la sua amante rappresentano un passaggio emotivo in Oppenheimer molto importante per Christopher Nolan. Sappiamo che le scene romantiche, e in particolare i baci, risultano poco romantici sul set, e per Cillian Murphy vale lo stesso anche per i momenti più intimi catturati dalla telecamera. L'attore, infatti, ha dichiarato di non amare troppo quelle scene purché ritenendole necessarie: "Le scene di sesso sono fondamentali in Oppenheimer - ha detto Murphy a GQ - il rapporto tra il fisico e la sua amante rappresenta una componente emotiva molto importante, dunque se queste scene sono tra le chiavi della storia, ben venga girarle anche se a nessun attore piace farlo, sono la parte più imbarazzante". Murphy che interpreta il fisico Robert J Oppenheimer si confronterà con una delle sue interpretazioni più mature eppure per il nipote del fisico c'è un'errore nella sceneggiatura non originale di Nolan!

Queste scene particolarmente bollenti hanno decretato la classificazione del film Rated - R del film che ricordiamo è già uscito negli USA scontrandosi al botteghino con Barbie di Greta Gerwig. In Italia, invece, Oppenheimer arriverà nelle sale il prossimo 23 luglio 2023.