Oppenheimer, Cillian Murphy: 'Robert Downey Jr l'attore migliore con cui ho lavorato'

Dopo lodi di Christopher Nolan a Robert Downey Jr e alla Marvel per il casting di Iron Man, anche il protagonista di Oppenheimer, l'attore Cillian Murphy, ha dichiarato il suo amore per la star della saga degli Avengers.

In una nuova intervista con GQ, infatti, a Cillian Murphy è stato chiesto della sua intensa preparazione per il ruolo, e l'attore ha dichiarato: “Ho imparato la sceneggiatura più o meno a memoria prima di mettermici al lavoro, cosa che non avevo mai fatto prima. Non al cinema per lo meno, solo a teatro, ma in questo caso c'era così tanto testo da imparare, era piuttosto denso. Non volevo dovermi preoccupare dei dialoghi durante le riprese". Tuttavia la sua preparazione è andata a farsi benedire, dato che nelle sue scene con Robert Downey Jr molte delle battute sono improvvisate. "Molte delle scene che ho con Robert, sono state piuttosto libere e improvvisate", ha rivelato Cillian Murphy. “Voglio dire, recitare con lui è stato semplicemente straordinario. È semplicemente l'attore migliore con cui ho lavorato: è l'attore più elettrizzante, disponibile, impegnato, presente e imprevedibilmente brillante con cui abbia mai lavorato."

Un bell'attestato di stima nei confronti di Robert Downey Jr, che grazie alla sua prova nei panni dell'ammiraglio Lewis Strauss dovrebbe rappresentare una delle nomination assicurate per Oppenheimer ai prossimi Oscar 2024.

Ricordiamo che Oppenheimer arriverà in Italia dal 23 agosto: per altre letture, scoprite la censura CGI sul corpo nudo di Florence Pugh voluta da alcuni paesi per le proiezioni del nuovo film di Nolan.