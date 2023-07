Oppenheimer, Cillian Murphy sul progetto Manhattan: 'Non è tutto bianco o nero'

La storia che Oppenheimer si ripropone di narrarci è una di quelle che hanno influito in maniera devastante sull'evoluzione della nostra società e dell'essere umano stesso, e come tale non può esser ridotta a qualcosa di eccessivamente lineare: in questa direzione, non a caso, vanno le parole di Cillian Murphy sul film di Christopher Nolan.

Dopo aver disertato la cena organizzata dal cast di Oppenheimer, infatti, l'attore di Peaky Blinders si è soffermato sul celebre scienziato che è stato chiamato a interpretare, mettendo le mani avanti sull'impossibilità di raccontare la storia del progetto Manhattan senza considerarne le varie sfumature di grigio.

"È complicato, non è una strada dritta, non è lineare, non è tutto bianco o nero. La corsa alla realizzazione della bomba per vincere la gara con i nazisti, quella è una cosa molto chiara. Però quando la Germania si arrende tutto diventa piuttosto opaco e ovviamente abbiamo dovuto descrivere il percorso morale di Oppenheimer, che è una cosa altrettanto complessa" sono state le parole di Cillian Murphy.

Vedremo, dunque, in che modo Nolan sarà riuscito a imprimere nel suo film la storia di un uomo il cui percorso non può, effettivamente, essere ridotto a qualcosa di semplice e lineare. Le premesse, comunque, sembrano quelle giuste: secondo Benny Safdie Oppenheimer sarà davvero il miglior film di Nolan.