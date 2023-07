Oppenheimer, Cillian Murphy poteva interpretare lo scienziato già in passato: ecco quando

Oppenheimer è sicuramente uno dei film più chiacchierati e pubblicizzati degli ultimi mesi, insieme a Barbie di Greta Gerwig infatti, quest'ultimo rappresenta un'occasione da non perdere per gli appassionati della settima arte e non solo, in quanto si tratta del nuovo film di Christopher Nolan.

Tuttavia, sapevate che Cillian Murphy, che qui per la prima volta in un film del regista interpreta il protagonista, in passato avrebbe già avuto l'occasione di interpretare il famoso scienziato che inventò la bomba atomica, ma per un soffio non ci è riuscito.

Tutto risale al lontano 2014, e lui avrebbe dovuto assumere questo ruolo nella serie Manhattan. Questo è stato confermato dalla sceneggiatrice dello show Lila Byock, durante un'intervista a Vanity Fair.

"Volevamo che Oppenheimer avesse un certo particolare carisma, una presenza scenica precisa. Ma doveva anche sentirsi un po' alieno a ciò che lo circondava".

La parte poi alla fine è andato a Daniel London, tuttavia sarebbe stato divertente avere occasione di vedere Murphy cimentarsi ben due volte nel medesimo ruolo, specie in due produzioni nettamente diverse sia per tipologia, che per ideazione.

Ovviamente ad oggi sicuramente la star avrà avuto modo di rifarsi, viste anche le numerose lodi che stanno arrivando dall'estero alla sua interpretazione. Se volete saperne un po' di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Oppenheimer.

Oltretutto, sapevate che le scene di nudo con Florenche Pugh sono state censurate in alcuni paesi in cui la pellicola di Nolan è stata distribuita?