Oppenheimer, Cillian Murphy: i Peaky Blinders si complimentano con il leader Tommy Shelby

La banda di Peaky Blinders ha reso omaggio al loro leader Cillian Murphy, brindando sui social per il successo globale ottenuto da Oppenheimer, il nuovo film scritto e diretto da Christopher Nolan.

Sui propri canali di social media, come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'account ufficiale di Peaky Blinders ha scritto: “Cillian, dal momento in cui hai indossato il berretto di Tommy è stato chiaro che sei arrivato al punto più alto della tua arte. La tua interpretazione di Oppenheimer è magnifica." Anche il produttore esecutivo di Peaky Blinders, Caryn Mandabach, ha dichiarato a Deadline: "Si merita davvero tutto l'amore che sta ricevendo in questi giorni".

Cillian Murphy ha completato il suo viaggio di quasi 10 anni nei panni di Tommy Shelby quando Peaky Blinders si è conclusa con la sesta stagione lo scorso anno, ottenendo la sua prima nomination ai BAFTA per lo show. Ci si aspetta che il film epico di Christopher Nolan, che ha ricevuto grandi elogi dalla critica e ha incassato oltre 400 milioni di dollari in meno di due settimane, faccia la voce grossa agli Oscar 2024, con Cillian Murphy dato per scontato per la cinquina dei migliori attori.

Nel frattempo, prima degli scioperi di Hollywood il creatore della serie Steven Knight stava sviluppando il film di Peaky Blinders.