Oppenheimer, Cillian Murphy nelle nuove foto dal set del film di Christopher Nolan

Quest'oggi non ci sono (ancora) notizie di casting riguardanti Oppenheimer, ma non temete: il nuovo film di Christopher Nolan ci fa comunque compagnia grazie a queste foto dal set di Cillian Murphy.

Oppenheimer continua a darci tante soddisfazioni, e dire che il film non uscirà nelle sale ancora per un bel po'.

La pellicola scritta, diretta e prodotta da Christopher Nolan ha così tante star nel suo cast che ormai c'è quasi da preoccuparsi se non arrivano annunci settimanali in merito (a proposito, avete visto che in Oppenheimer c'è anche Casey Affleck?), ed essendo martedì un pochino iniziavamo a impensierirci...

Per fortuna, però, ecco spuntare delle nuove foto direttamente dal set del film con il suo protagonista Cillian Murphy, che qui vediamo in completo scuro, camicia chiara e cravatta bordeaux, pronto a interpretare J. Robert Oppenheimer.

La pellicola, basata sul libro vincitore del Premio Pulitzer "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” di Kai Bird e Martin J. Sherwin racconterà "l'adrenalinico paradosso dell'enigmatico uomo che dovrà rischiare di causare la distruzione del mondo per poterlo salvare".

Oppenheimer è distribuito non da Warner Bros., come accaduto finora per i precedenti i film di Christopher Nolan, ma da Universal Pictures, e arriverà a luglio 2023 nelle sale di tutto il mondo.