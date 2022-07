Oppenheimer, Cillian Murphy di fronte alla fine del mondo nel poster di Christopher Nolan

A pochi minuti dall'aggiornamento sul teaser trailer di Oppenheimer, comparso a sorpresa durante alcune proiezione stampa di Nope di Jordan Peele, la Universal ha svelato il primo poster ufficiale del nuovo film di Christopher Nolan.

Previsto per un'uscita fissata al 21 luglio 2023, ovvero un anno esatto da oggi (non è la prima volta che Nolan sfrutta questo conto alla rovescia per la promozione di un suo film) Oppenheimer si mostra agli appassionati con una prima locandina dai tratti epici, che anticipa una devastazione senza precedenti e un mondo destinato a cambiare per sempre.

Il cast dell'ensemble comprende Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt e Florence Pugh, che però sono solo alcuni dei nomi dell'enorme produzione (e gli unici che trovano spazio in questo primo poster). Oltre a loro, infatti, Oppenheimer includerà nel cast anche Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid, Matthew Modine, Alden Ehrenreich, David Krumholtz, Kenneth Branagh, Gary Oldman, Michael Angarano e a sorpresa anche Casey Affleck, spuntato sul set durante le riprese. Il film è stato girato su pellicola IMAX 65mm dal direttore della fotografia Hoyte Van Hoytema ed è basato sul libro di Kai Bird e Martin J. Sherwin "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer", che esplora lo sviluppo della bomba atomica durante la seconda guerra mondiale.

Ricordiamo che in Italia Oppenheimer uscirà un giorno prima, il 20 luglio 2023, come chiarisce anche la versione nostrana del poster pubblicata da Universal Italia. Che cosa ve ne pare di questa prima immagine? Ditecelo nei commenti!