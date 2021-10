Oppenheimer, Cillian Murphy nel film di Christopher Nolan: annunciata la data d'uscita

Cillian Murphy è il primo interprete scelto per il nuovo film di Christopher Nolan prodotto da Universal, Oppenheimer, di cui è appena stata decisa la data d'uscita.

Cominciano le reunion per il nuovo film di Christopher Nolan.

Il celebre regista tornerà a collaborare con Cillian Murphy dopo Inception, Dunkirk e la trilogia di Batman in occasione della sua ultima fatica, la pellicola dedicata al "padre della bomba atomica" Robert Oppenheimer.

Il film sarà il primo di Nolan per Universal Pictures, che gli riserverà un trattamento speciale in esclusiva (qui potete trovare tutti i dettagli dell'accordo tra Christopher Nolan e Universal) per quella che è fondamentalmente la prima avventura cinematografica del regista in 18 anni al di fuori delle mura di Warner Bros.

Oppenheimer, così è stato ufficialmente intitolato il progetto, sarà basato sul libro “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” di Kai Bird e Martin J. Sherwin, e rappresenterà il dodicesimo lungometraggio firmato dal regista.

Descritto come "un adrenalinico paradosso dell'enigmatico uomo che dovrà rischiare la distruzione del mondo per poterli salvare", Oppenheimer, scritto, diretto e prodotto da Nolan è attualmente programmato per arrivare nelle sale cinematografiche il 21 luglio 2023. Sarà girato in IMAX 65mm e pellicola 65mm e le riprese inizieranno nel 2022.