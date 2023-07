Oppenheimer: Cillian Murphy ha disertato la cena organizzata dal cast

Manca davvero pochissimo al debutto nelle sale statunitensi di Oppenheimer, l’ultimo film di Christopher Nolan che racconterà la storia del fisico padre della bomba atomica. Matt Damon e Emily Blunt hanno raccontato come, a riprese finite, Cillian Murphy non abbia partecipato alla cena per festeggiare la fine dei lavori e il perché della cosa.

Mentre Benny Safdie si dice certo che Oppenheimer sia il miglior film di Nolan parlando della fine delle riprese, Matt Damon ha rivelato al magazine People che il protagonista del nuovo biopic ha disertato la cena di gruppo in quanto ancora troppo provato dal lavoro fatto sul set: “Il suo cervello era troppo pieno”.

Allo stesso modo, sempre parlando con People, Emily Blunt è andata più nel dettaglio: “La mole di ciò che Murphy ha dovuto affrontare e sostenere è davvero monumentale. Naturalmente non è voluto venire a cena con noi”.

Lo stesso Murphy ha raccontato: “Sai che quando hai quei grandi ruoli, la responsabilità che senti è un po’ opprimente”.

Quindi, parlando del suo rapporto con Nolan ha continuato: “Abbiamo quest’intesa di lunga data. Mi sembrava il momento giusto per assumermi una responsabilità più grande. Ho sempre detto, sia pubblicamente che in privato a Chris, che se mi vuole in un film io ci sono e che non mi interessi la grandezza della parte, ma in fondo, segretamente, desideravo ardentemente interpretare un protagonista per lui”.

Potremo scoprire la performance di Cillian Murphy nel nuovo film di Nolan il 23 agosto, quando sarà distribuito in Italia, intanto, vi lasciamo a un approfondimento che riguarda le tematiche di Oppenheimer.