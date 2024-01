Oppenheimer, Cillian Murphy adora Emily Blunt: 'Una delle migliori persone che conosco'

Nel corso di una recente intervista promozionale con il Los Angeles Times l'attore Cillian Murphy, protagonista di Oppenheimer di Christopher Nolan, ha raccontato la sua amicizia con la collega Emily Blunt.

L'attore ha spiegato che l'unica regola che segue sul set dei suoi film è 'la leggerezza', una sensazione di rilassatezza che trova necessaria per poter condurre al meglio il suo lavoro: "Ci deve essere sempre un po' di leggerezza", ha raccontato Cillian Murphy. “Molti dei film che faccio sono piuttosto pesanti e seguono personaggi che si recano in luoghi oscuri, e come attore devi essere rilassato per poterlo fare al meglio. Quindi preferirei non andarmene in giro in uno stato eterno di fottuta angoscia. Ho bisogno di sentirmi a mio agio. Non posso essere circondato dalla negatività del mio personaggio, non ho la resistenza per farlo”.

In tal senso sul set di Oppenheimer è stata particolarmente l'amicizia con Emily Blunt, con la quale Cillian Murphy aveva già lavorato nel film di John Krasinski A Quiet Place: Parte 2. Per la star Emily Blunt, che interpreta la moglie di Oppenheimer, Kitty, nel film di Nolan, "è una delle persone migliori che abbia mai incontrato, e una delle più divertenti", il che ha contribuito a creare un forte rapporto di amicizia tra loro.

