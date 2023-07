Oppenheimer, a quali cifre arriveranno gli incassi del film di Nolan?

È davvero difficile che un film di Christopher Nolan deluda al box-office (con buona pace del povero Tenet, uscito però in un momento storico che definire difficile sarebbe un eufemismo): Oppenheimer rappresentava dunque una garanzia dal punto di vista economico sin dal suo annuncio, ma quali sono le previsioni attuali?

Le proiezioni, chiaramente, non possono che far sorridere la produzione: Oppenheimer è attualmente il film rated R ad aver incassato di più nella storia, e dal suo debutto sono passati soltanto pochi giorni. Al momento l'ultima fatica del regista di Inception e Interstellar può vantare un incasso di circa 175 milioni al botteghino casalingo e di poco più di 400 milioni su scala globale, a fronte di una spesa di circa 150 milioni di dollari per la sua realizzazione.

Le spese sono insomma già state abbondantemente doppiate, permettendo al film di tagliare il primo, fondamentale traguardo a cui ogni release deve aspirare per essere ritenuta un investimento proficuo: considerando che Oppenheimer deve ancora fare il suo esordio in più di un mercato (tra cui il nostro), è facile immaginare che il buon Nolan riuscirà senza troppi problemi a superare quantomeno il miliardo d'incasso. Numeri a parte, comunque, per saperne di più qui trovate la nostra recensione di Oppenheimer.