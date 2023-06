Oppenheimer, Christopher Nolan diventa virale con un video su Tik Tok

Oppenheimer è il nuovo film diretto da Christopher Nolan in uscita durante questa estate, la pellicola si prepara già a riscuotere un enorme successo tra il pubblico, come solitamente accade con il film di questo regista da alcuni ritenuto "il nuovo Kubrick". La campagna promozionale si è infatti iniziata a muovere.

La Universal si sta preparando a rilasciare l'ultimo film evento di Christopher Nolan, Oppenheimer, e i fan sono piuttosto entusiasti di vedere cosa ha inventato il regista.

Oppenheimer sarà interpretato da Cillian Murphy insieme a un cast corale pieno di grandi volti noti come Matt Damon, Robert Downey Jr. ed Emily Blunt. Da tutto ciò che abbiamo visto nei trailer, il film è decisamente fatto per l'esperienza sul grande schermo e sembra epico sotto ogni aspetto.

Se siete tra i pochi che non lo hanno ancora visto, eccovi qui il trailer di Oppenheimer in tutta la sua onnipotenza.

Nolan sta iniziando programmare una prima stampa per il film e ha recitato in un nuovo video TikTok che è diventato virale in cui spiega l'importanza del film e di come sia fondamentale vederlo in IMAX.

Nel video, che potete trovare in calce a questa notizia, Nolan trascorre la giornata con un TikTok-er, mostrandogli video dietro le quinte di Oppenheimer.

Altro elemento di interesse del film, è il fatto che per la prima volta nella sua carriera da regista, Oppenheimer sarà il primo in rated-r di Nolan.

Sempre nel video, il regista ha anche spiegato perché lo si dovrebbe guardare specificamente in IMAX, dando anche qualche altra anticipazione sulla pellicola.

E voi non state più nella pelle per vedere questo film? forse è proprio il caso di dire che il vostro hype sta per esplodere.