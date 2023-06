Oppenheimer, Christopher Nolan:'Tratta la sopravvivenza del mondo'

Intervistato da Empire, il regista Christopher Nolan ha definito il suo prossimo film, Oppenheimer, come il 'blockbuster definitivo', per un motivo molto semplice: tratta la sopravvivenza del mondo. In attesa di vedere nelle sale cinematografiche tra qualche settimana il suo nuovo capitolo, Nolan ha rilasciato un'intervista.

"La posta in gioco ultima di qualsiasi grande successo è la sopravvivenza del mondo. Ed è quello che è questa storia. Non conosco nessuna storia con una posta in gioco più alta di quella di Oppenheimer. Questa è la verità. È complicato usare una parola come intrattenimento quando parli di qualcosa di serio ma l'intrattenimento nei film assume molte forme" ha esordito Nolan.



"Questa è una storia coinvolgente e avvincente che abbiamo avuto il privilegio di raccontare" ha proseguito, svelando una delle sfide maggiori del film: ricreare il test Trinity della bomba di Oppenheimer nel deserto del New Mexico senza l'ausilio della CGI.



"Ho fatto molte esplosioni in molti film, ma c'è qualcosa di davvero unico e particolare nell'essere in un deserto nel cuore della notte con un grande cast, fare davvero delle esplosioni e catturarle" ha confessato il regista. Su Everyeye trovate il trailer di Oppenheimer in versione IMAX.



Nel cast del film troviamo Cillian Murphy nel ruolo di Robert Oppenheimer, al fianco di Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. e Florence Pugh.



In questi giorni Christopher Nolan ha dichiarato di aver scritto Oppenheimer in prima persona, un'altra particolarità della lavorazione.