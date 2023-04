Oppenheimer, Christopher Nolan sbanca il CinemaCon: presto il nuovo trailer

Nonostante le false notizie arrivate da Cannes e poi ritrattate, Oppenheimer uscirà come previsto il prossimo luglio negli USA e in queste ore il regista e sceneggiatore Christopher Nolan è salito sul palco del CinemaCon per presentare alla stampa americana la sua ultima fatica.

Durante l'evento, che si dice abbia scatenato una valanga di applausi per il footage mostrato, Nolan ha annunciato anche che il nuovo trailer ufficiale di Oppenheimer arriverà molto presto, per la precisione la prossima settimana al cinema prima delle proiezioni di Guardiani della Galassia 3: non è chiaro al momento né se né per quanto tempo il filmato rimarrà un'esclusiva delle sale cinematografiche oppure se sarà disponibile anche online al momento del lancio, quindi rimanete sintonizzati.

Ricordiamo che il film, che dovrebbe durare circa tre ore diventando così l'opera più lunga della carriera di Christopher Nolan, racconterà la vita del fisico teorico J. Robert Oppenheimer, direttore del Los Alamos Laboratory durante il Progetto Manhattan e conosciuto come 'il padre' della bomba atomica. Nel cast, enorme, Cillian Murphy nei panni di J. Robert Oppenheimer, Emily Blunt nei panni di Katherine "Kitty" Oppenheimer, Matt Damon nei panni di Leslie Groves, Robert Downey Jr. nei panni di Lewis Strauss, Florence Pugh nei panni di Jean Tatlock, Benny Safdie nei panni di Edward Teller, Josh Hartnett come Ernest Lawrence, Matthew Modine come Vannevar Bush, Matthias Schweighöfer come Werner Heisenberg, Gary Oldman come Harry S. Truman, oltre a Rami Malek, Kenneth Branagh, Dane DeHaan, Alden Ehrenreich, Jack Quaid, David Dastmalchian, Jason Clarke, Alex Wolff e Casey Affleck!

Previsto inizialmente per il 20 luglio, in concomitanza con l'uscita americana, Oppenheimer ora arriverà in Italia il 23 agosto.