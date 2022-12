Oppenheimer, Christopher Nolan ha ricreato un'esplosione nucleare... senza CGI!

Christopher Nolan è conosciuto per essere un regista poco avvezzo agli effetti visivi e i suoi film lo dimostrano. Da Dunkirk a Tenet, i suoi film dimostrano la sua incredibile bravura nell'evitare il più possibile il supporto digitale anche per le sequenze più complicate. E con Oppenheimer la tradizione doveva continuare.

Per l'occasione, Nolan ha fatto tutto il possibile per provare a replicare la prima esplosione nucleare della storia nel film che sarà a colori e in bianco e nero; per l'occasione Nolan ha creato una nuova camera IMAX.

In una recente intervista, il regista ha svelato che lui e la sua troupe sono riusciti a ricreare il test Trinity, famoso per essere il primo test nucleare di sempre, senza l'ausilio di immagini generate al computer.



"Penso che ricreare il test Trinity [prima detonazione di un'arma nucleare, nel Nuovo Messico] senza l'uso della computer grafica sia stata una grande sfida da affrontare. Andrew Jackson, il mio supervisore agli effetti visivi, l'ho coinvolto presto, stava esaminando come avremmo potuto realizzare praticamente molti degli elementi visivi del film, dalla rappresentazione della dinamica quantistica e della fisica quantistica allo stesso test Trinity e la ricreazione, con il mio team, di Los Alamos su una tavola nel Nuovo Messico in condizioni meteorologiche straordinarie, molte delle quali erano necessarie per il film, e dal punto di vista delle condizioni molto complicate c'erano enormi sfide pratiche da affrontare".



Nolan ha sottolineato le 'grandi sfide logistiche' che presentava la lavorazione del film:"È uno dei progetti maggiormente impegnativi che abbia mai intrapreso in termini di portata e di incontro con la grandezza della storia di Oppenheimer. [...] Ma avevo una troupe straordinaria, sono entusiasta di ciò che la mia squadra è stata in grado di raggiungere".



Nel frattempo sono uscite nuove immagini dal set di Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan.