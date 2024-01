Oppenheimer, Christopher Nolan paragona la trasformazione di Cillian Murphy a Heath Ledger

Intervistato da Variety, il regista britannico Christopher Nolan ha confessato di aver pensato a Heath Ledger in Il cavaliere oscuro quando ha visto per la prima volta Cillian Murphy con il costume di J. Robert Oppenheimer per il film candidato agli Oscar con ben tredici nomination, annunciate ufficialmente ieri pomeriggio.

"È stato così durante le prove di trucco e parrucco che giriamo in IMAX e in bianco e nero. Inizi a vedere l'attore dare vita ad un'icona, mettendosi il cappello, con la sigaretta nell'angolo della bocca. Stai cominciando a vedere come si muove. È un momento emozionante" ha spiegato Nolan.



Proprio in quel momento ha pensato al Joker di Heath Ledger:"È così su ogni film. Vedere Cillian mettere insieme questa iconografia mi ha ricordato le prove di trucco e parrucco con Heath Ledger per il Joker". Recuperate la recensione di Oppenheimer, in attesa della Notte degli Oscar.



Oppenheimer ha ricevuto le tredici candidature agli Academy Award per miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista (Murphy), miglior attore non protagonista (Robert Downey Jr.), miglior attrice non protagonista (Emily Blunt), miglior fotografia, miglior sceneggiatura non originale, miglior colonna sonora originale, miglior trucco e parrucco, migliori costumi, miglior montaggio, miglior sonoro e migliore scenografia. Nel cast del film anche Matt Damon, Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek e Kenneth Branagh.



