Christopher Nolan non lavorerà ad alcun nuovo film fino alla fine degli scioperi

Oppenheimer sta per uscire nelle sale statunitensi segnando il ritorno nelle sale di Christopher Nolan dopo Tenet. Durante una chiacchierata con BBC News il regista ha spiegato che non lavorerà ad alcun altro film fino a quando i due scioperi che stanno riguardando Hollywood non saranno conclusi, spiegando le ragioni dello stop.

Dopo aver spiegato le ragioni di Nolan per la sua battaglia contro la CGI, vi riportiamo le parole del filmmaker a proposito dello sciopero degli attori e di quello relativo agli sceneggiatori che rischiano di bloccare del tutto o quasi le produzioni hollywoodiane dei prossimi tempi.

Dopo aver spiegato che non lavorerà assolutamente a nessun nuovo progetto durante gli scioperi, ha continuato: “È molto importante che tutti capiscano che questo è un momento chiave nella relazione tra i lavoratori e Hollywood. Non è qualcosa che riguardi me e non è qualcosa che riguarda le star dei miei film”.

La promozione di Oppenheimer si è arrestata improvvisamente alla notizia dell’inizio dello sciopero degli attori, quando tutto il cast era già in Inghilterra per partecipare alla première britannica del biopic sul fisico Robert Oppenheimer.

In attesa di capire quanto a lungo attori e sceneggiatori continueranno la propria protesta e come verrà accolto il nuovo lavoro di Nolan al suo debutto in sala, vi lasciamo alle parole di Robert Downey Jr. che definisce Oppenheimer il film migliore che abbia mai fatto.