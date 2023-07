Oppenheimer, Christopher Nolan non sarebbe felice dell'uscita in contemporanea con Barbie

Warner Bros. ha deciso di far uscire nelle sale Barbie e Oppenheimer proprio nel medesimo weekend, una scelta che pare non sia piaciuta granché a Christopher Nolan, secondo quanto riporta Insider. Il regista non avrebbe manifestato pubblicamente la propria insofferenza che sarebbe stata registrata in privato.

Si tratta soltanto di indiscrezioni che non trovano conferme ma l'acredine tra Warner Bros. e Nolan sarebbe in corso e il dettaglio sull'uscita di Barbie avrebbe ulteriormente aumentato il nervosismo tra le parti.



In attesa di conferme sul presunto astio tra Nolan e Warner Bros. è iniziato il conto alla rovescia per l'uscita nelle sale di Oppenheimer, basato sulla biografia Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica. Il trionfo e la tragedia di uno scienziato, scritta da Kai Bird e Martin J. Sherwin.



Nel film Cillian Murphy interpreta J Robert Oppenheimer, fisico che guidò il Progetto Manhattan e condusse alla costruzione della prima bomba atomica.

Qualche giorno fa Robert Downey Jr. ha pubblicato due foto del cast di Oppenheimer, che comprende anche Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh e proprio Downey Jr. insieme a Cillian Murphy, che torna a lavorare con Nolan dopo la trilogia de Il cavaliere oscuro, Inception e Dunkirk.



Il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 23 agosto mentre negli Stati Uniti l'uscita nei cinema è stata fissata al 21 luglio, anche in formato IMAX. Non perdetevi il trailer di Oppenheimer di Christopher Nolan.