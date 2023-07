Oppenheimer, Christopher Nolan e la sua lotta contro la CGI: 'Usiamo tecniche diverse'

Quella che è in corso tra Christopher Nolan e Hollywood è una vera e propria guerra contro i canoni che l'industria ha imposto negli ultimi anni. Primo tra tutti l'utilizzo della CGI. Per le riprese di Oppenheimer, Nolan ha cercato in tutti i modi di non usare effetti speciali particolarmente invasivi.

Oltre ad aver riprodotto l'esplosione dell'atomica per le riprese di Oppenheimer, il regista ha cercato di creare nuove tecniche per raccontare in maniera veritiera illustrazioni riguardanti l'atomo e il processo di creazione dell'arma di distruzione di massa per eccellenza. Pare che per ricreare certi scenari abbiano addirittura utilizzato effetti speciali artigianali come vernice, palline da ping pong o metodi utilizzati solitamente quando gli effetti speciali erano ancora al loro inzio.

Nel corso della sua intervista all'Hollywood Reporter per la presentazione del film, il regista ha raccontato quale fosse il suo obiettivo nell'utilizzare effetti speciali artigianali per un film che, di base, richiedeva l'uso del digitale. "Quello che ho detto ad Andrew (supervisore degli effetti visivi) su Oppenheimer è: 'Questo non può essere sicuro. Non può essere comodo guardarlo. Deve avere mordente. Deve essere bello e minaccioso in egual misura.'" ha concluso il regista.

Tempo e cambiamenti dovrebbero essere al centro di Oppenheimer di Christopher Nolan in arrivo in Italia a settembre. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!