Oppenheimer, Christopher Nolan lancia una vera bomba atomica nel video fan made!

Oppenheimer è uno dei film più attesi del 2023 e Christopher Nolan è pronto a stupire ulteriormente i propri fan dopo la tormentata uscita di Tenet nel 2020 a causa della pandemia. L'ambizione del regista britannico è famosa tra i cinefili e proprio da questo dettaglio è scaturito un video fan made di Oppenheimer.

CINEVA ha condiviso un filmato in cui si mostra un dietro le quinte in cui Nolan riesce a sganciare una vera bomba atomica per la ripresa perfetta.

Una sequenza che ironizza sull'ostinazione del regista sul mancato utilizzo della CGI; nel film che vedremo al cinema nel 2023, Nolan ha ricreato la detonazione di un'arma nucleare, il Trinity Test del 1945, con l'ausilio di veri esplosivi e non della CGI. Nei giorni scorsi erano comparse delle immagini fake sull'esplosione di Oppenheimer, circolate sul web.



Oppenheimer racconta la storia del fisico Robert Oppenheimer, basata sulla biografia American Prometheus di Kai Bird e Martin J. Sherwin.

Il protagonista era il manager dei Los Alamos Laboratory durante il progetto Manhattan che portò alla creazione della prima bomba atomica.



Nel ricco cast del film, oltre a Cillian Murphy nel ruolo del protagonista, troviamo Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. e Florence Pugh.

Su Everyeye trovate il nostro approfondimento su Oppenheimer, un film che tratta di tempo e cambiamenti, temi molto cari al regista britannico.