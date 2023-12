Oppenheimer, Christopher Nolan: 'Il film di maggior successo della mia carriera'

Prima di fare il tutto esaurito in fatto di bluray, il nuovo film Universal Oppenheimer di Christopher Nolan è diventato il terzo maggior successo del 2023, dietro solo a Barbie e Super Mario, dimostrando il ritorno della centralità delle sale cinematografiche nella distribuzione dei film.

“Ho appena realizzato un film di tre ore su Robert Oppenheimer, che è vietato ai minori e per metà è in bianco e nero – e ha incassato un miliardo di dollari. È ovvio che penso che i film e il cinema stiano andando alla grande!” ha detto l'autore in una recente intervista concessa ad Empire. "La cosa folle è che è letteralmente il film di maggior successo che abbia mai realizzato. Faccio questo mestiere da 20 anni e nel Regno Unito è il film che ha incassato di più in assoluto. Quindi, in base alla mia esperienza, mi sento molto fiducioso riguardo allo stato del mondo del cinema. Ma anche guardando all'uscita di altri film, possiamo notare il grande ritorno del pubblico nelle sale”.

Tecnicamente Oppenheimer non è il film di maggior successo di Nolan, ma possiamo comprendere l'iperbole da entusiasmo: a quota 950 milioni di dollari, l'incasso del film è a dir poco straordinario per le sue caratteristiche (biopic storico di tre ore, dramma di interni e dialoghi, rated-r e in bianco e nero) e in più modi è il coronamento di ciò che Nolan ha sempre perseguito in termini di industria (mancano solo gli Oscar), ma i film di maggior successo della sua carriera rimangono Il cavaliere oscuro (1,02 miliardi) e Il cavaliere oscuro - Il ritorno (1,1 miliardi).

Ricordiamo tuttavia che Oppenheimer nel 2024 uscirà anche in Giappone: riuscirà a superare il miliardo a livello globale?