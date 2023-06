Oppenheimer, Christopher Nolan:'È come un film horror'

In una recente conversazione con il magazine Wired, Christopher Nolan ha paragonato il suo film in uscita nelle prossime settimane ad un lungometraggio horror. Il regista è ansioso di mostrare al pubblico la sua nuova lavorazione con protagonista Cillian Murphy nel ruolo del fisico Robert J. Oppenheimer.

"È un'esperienza intensa, perché è una storia intensa. Recentemente l'ho mostrato a un regista che ha detto che è una specie di film dell'orrore. Non sono in disaccordo" ha dichiarato Nolan "È interessante che tu abbia usato la parola nichilismo prima, perché non credo di essere riuscito a metterci il dito sopra. Ma quando ho iniziato a fare il film, ho iniziato a sentire questo colore che non c'è negli altri miei film, solo oscurità. È lì, il film combatte contro questo".



Christopher Nolan è felice di aver terminato la post-produzione di Oppenheimer:"In realtà sono sollevato. Ma mi diverto moltissimo a guardare il film. Penso che lo capirete quando lo vedrete. È un mix complicato di sentimenti essere intrattenuto da cose orribili. Ed è qui che entra in gioco la dimensione dell'orrore". Nolan ha descritto anche le prime reazioni a Oppenheimer, affermando che le persone in sala non riuscivano a parlare.



Oppenheimer racconta la storia di Robert J. Oppenheimer, fisico che si occupò del Progetto Manhattan volto alla produzione della prima bomba atomica. Nel cast, oltre a Murphy, anche Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. e Florence Pugh.



Non perdetevi il nostro approfondimento su Oppenheimer, in uscita in Italia il prossimo 23 agosto.