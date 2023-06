Oppenheimer, Christopher Nolan conferma:'Ho scritto il film in prima persona'

Intervistato dal magazine Empire, il regista britannico Christopher Nolan ha confermato di aver scritto la sceneggiatura del suo nuovo film in prima persona, per la prima volta nella sua carriera. Nolan ne ha parlato nel corso della chiacchierata con Empire sul suo imminente nuovo film in uscita tra qualche mese nelle sale.

"In realtà ho scritto il film in prima persona, cosa che non avevo mai fatto prima. Non so se qualcuno l'abbia mai fatto prima. Ma il punto è che con le sequenze a colori, che sono la maggior parte nel film, tutto è raccontato dal punto di vista di Oppenheimer; stai letteralmente guardando attraverso i suoi occhi" ha spiegato Nolan su Oppenheimer, uno dei film più attesi del 2023.



Il regista ha raccontato di essersi spinto al punto di usare la voce di Oppenheimer per le indicazioni di regia, la descrizione dei personaggi e i dettagli dell'ambientazione:"È stata una cosa strana da fare ma è stato un promemoria per me su come girare il film. È stato un promemoria per tutte le persone coinvolte nel progetto, 'Okay, questo è il punto di vista di ogni scena'. Volevo davvero affrontare questa storia con Oppenheimer, non volevo sedermi accanto a lui e giudicarlo. Sembrava un esercizio inutile. È più roba da documentario, o teoria politica o storia della scienza. Questa storia la vivi con lui, non lo giudichi. Ti trovi di fronte a questi dilemmi etici inconciliabili insieme a lui".



Nel cast di Oppenheimer, film che racconta la vita del fisico americano Robert Oppenheimer e tratto dalla biografia Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica. Il trionfo e la tragedia di uno scienziato, ci sono Cillian Murphy nel ruolo di Oppenheimer, al fianco di Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. e Florence Pugh.



Nel frattempo, Christopher Nolan è diventato virale grazie ad un video su TikTok.