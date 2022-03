Oppenheimer, Christopher Nolan colpisce ancora: altre due aggiunte al cast

Continua a crescere il cast di Oppenheimer, e come ormai di consueto in queste settimane, eccovi gli ultimi aggiornamenti dal set: entrano a far parte del film di Christopher Nolan anche Harrison Gilbertson e Emma Dumont.

Ma come, direte voi... Altri ingressi nel cast di Oppenheimer? Nolan ci aveva già dato il nostro annuncio quotidiano per questo 10 marzo!

Eppure è così, altri due attori si sono uniti al cast del nuovo film del regista di Tenet e Il Cavaliere Oscuro, e di uno di loro sappiamo anche che ruolo interpreterà!

Harrison Gilbertson (Need for Speed, Nell'erba alta) e Emma Dumont (The Gifted, Licorice Pizza) sono gli ultimi interpreti annunciati per Oppenheimer, che come ormai saprete può già contare su un cast a dir poco stellare, da Cillian Murphy a Emily Blunt, da Robert Downey a Matt Damon, da Florence Pugh a Rami Malek, e ancora Kenneth Branagh, Josh Hartnett, Matthew Modine, Dane DeHaan, Jack Quaid, James D'Arcy, Alden Ehrenreich, David Dastmalchian e tanti altri ancora.

Nella pellicola basata sul libro vincitore del Premio Pulitzer "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" di Kai Bird e Martin J. Sherwin, la Dumont vestirà i panni di Jackie Oppenheimer, una studentessa di economia a Berkeley e membro attivo della Lega della Gioventù Comunista che finirà con lo sposare Frank Oppenheimer, fratello minore di Robert, contro il parere di quest'ultimo.

Le riprese di Oppenheimer sono attualmente in corso, e il film arriverà nelle sale a luglio 2023.