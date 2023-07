Oppenheimer, Christopher Nolan: 'Alcuni pensano che abbia usato una vera bomba atomica'

Christopher Nolan non ha fatto esplodere una vera bomba atomica per le riprese di Oppenheimer, ma è molto lusingato che alcuni fan si siano convinti del contrario e soprattutto che lo reputino capace di una simile follia.

Parlando con The Hollywood Reporter, il regista di Tenet e Dunkirk ha rivelato che una minoranza di fan del suo lavoro e del suo modo di approcciarsi al cinema e alla messa in scena pensavano davvero che avrebbe fatto esplodere una vera bomba atomica durante le riprese di Oppenheimer. Ovviamente ciò non è successo - è vero che l'esplosione è stata ricreata senza CGI, ma dai tanti effetti pratici possibili a una bomba atomica ce ne vuole... - ma a questo proposito lusingato Nolan si è detto incredibilmente lusingato dalla loro convinzione, ma anche un po' intimorito. "Da un lato è lusinghiero che le persone arrivino a pensare che sarei capace di qualcosa di così estremo, ma in fondo è anche un po' spaventoso."

Voi siete fra coloro che lo hanno considerato capace di far detonare una vera bomba atomica per le riprese di un film? Se si, mostrate il vostro vero amore per Christopher Nolan e fatevi avanti nella sezione dei commenti!

Oppenheimer uscirà il 22 agosto nei cinema italiani. Per altri approfondimenti, scoprite quanto è costato davvero Oppenheimer...senza vere bombe atomiche usate per le riprese.