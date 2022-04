Oppenheimer, Christopher Denham e Josh Zuckerman si uniscono al cast del film

Christopher Nolan non si ferma più. Dopo l'arrivo di Gary Oldman nel cast di Oppenheimer, altri due attori di alto profilo si uniscono alla lista di nomi di persone che prenderanno parte al suo film: si tratta di Christopher Denham e Josh Zuckerman.

Per chi non li conoscesse, Denham è apparso recentemente nel film Amazon nominato all'Oscar di Aaron Sorkin, Being the Ricardos. Qui l'attore ha recitato al fianco di grandi nomi come Javier Bardem e Nicole Kidman. Molto presto lo vedremo invece nella serie di Apple TV+ Shining Girls. Zuckerman, invece, è apparso in serie come 902010 e Desperate Housewives e sarà presto Pete Bart nello show della Paramount The Offer.

Non è noto quali personaggi interpreteranno i due, ma sappiamo che si uniranno a una rosa di nomi di alto livello. A guidare il cast ci sarà infatti Cillian Murphy, che interpreta Oppenheimer, il fisico teorico il cui lavoro sul Progetto Manhattan ha portato alla creazione della bomba atomica. Il film, come sappiamo, è tratto dal libro vincitore del Premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird, e sarà scritto e diretto da Nolan.

Secondo quanto dichiarato Oppenheimer debutterà in sala il 21 Luglio 2023. Non ci resta che attendere.