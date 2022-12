Oppenheimer, chi è lo scienziato protagonista del nuovo film di Nolan?

L'uscita nel 2023 del prossimo film di Christopher Nolan con al centro il racconto della vita di Robert Oppenheimer, ha suscitato nuovamente l'interesse del pubblico in questa divisiva figura, tra le menti che ha progettato la bomba atomica sganciata su Hiroshima e Nagasaki nell' agosto del 1945.

Ma chi era veramente Oppenheimer? Brillante fisico statunitense cresciuto in una famiglia ebreo-tedesca, nacque a New York e sarà artefice e protagonista dell'evento storico che ha reso il tema dell'energia e delle armi nucleari centrale nel novecento (ed anche ora). Nato nel 1904, si laureò cum summa laurea ad Harvard in appena 3 anni, mettendo in mostra già le sue infinite capacità.

Attivissimo nel campo della ricerca, fu il primo a capire e a studiare gli effetti del tunnel quantistico. La sua abilità come coordinatore lo aiutò a farsi notare dal governo americano che decise di metterlo a capo del progetto Manhattan, un vero e proprio gruppo di ricerca che portasse alla creazione della bomba atomica. Le simulazioni delle esplosioni atomiche senza CGI realizzate da Nolan, non sono altro che la riproduzione fedele dei test fatti da Oppenheimer insieme ai suoi colleghi. Insomma, l'obiettivo era arrivare alla costruzione dell'arma nucleare prima dei tedeschi.

Le conseguenze dello sgancio della bomba, lo portarono a voler rifiutare di lavorare alla bomba ad idrogeno e a sentirsi per tutta vita responsabile della perdita di migliaia di vite. "Signor Presidente, le mie mani sono sporche di sangue" disse Oppenheimer a Henry Truman, Presidente degli Stati Uniti d'America, dopo la resa incondizionata del Giappone e la fine della guerra. Morì nel 1967, dopo esser stato cacciato, diversi anni prima, dalla commissione sull'energia atomica.

La storia di Oppenheimer sarà raccontata sia in bianco e nero che a colori grazie ad una nuova tecnologia in IMAX progettata da Christopher Nolan per il film. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!