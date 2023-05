Oppenheimer, chi interpreta Robert Downey Jr nel nuovo film di Christopher Nolan?

Il nuovo trailer ufficiale di Oppenheimer, prossimo attesissimo film scritto e diretto da Christopher Nolan, ha lasciato intravedere un irriconoscibile Robert Downey Jr, tra le stelle più brillanti del cast all-star della produzione Universal Pictures.

Ma chi interpreta esattamente Robert Downey Jr in Oppenheimer? E' presto detto: nel nuovo film nolaniano, la star del Marvel Cinematic Universe interpreterà un personaggio realmente esistito, l'ufficiale navale, banchiere, imprenditore e filantropo Lewis Strauss. Sul suo conto non si hanno tante informazioni quante se ne hanno di altri personaggi storici che appariranno nel film, come lo stesso protagonista Oppenheimer (Cillian Murphy) o il generale Leslie Groves (Matt Damon), ma la sua storia è particolarmente interessante.

Membro dell'Atomic Energy Commission e appartenente alla cerchia ristretta del famigerato Progetto Manhattan, Strauss nacque a Charleston, West Virginia nel 1896, quasi 50 anni prima di acquisire notorietà a livello nazionale per il suo ruolo nello sviluppo della prima bomba atomica. Cresciuto a Richmond, in Virginia, Strauss è salito alla ribalta lavorando per Herbert Hoover dopo la prima guerra mondiale fornendo assistenza con la ditta Kuhn, Loeb & Co. Fu tra i suoi 20 e i 30 anni che il brillante banchiere accumulò la maggior parte della sua considerevole fortuna, che nel corso della sua vita avrebbe utilizzato per seguire da vicino questioni che per lui erano particolarmente importanti: tra queste 'attività collaterali', la più importante è stata certamente il suo ruolo in risposta all'ascesa di Hitler durante la Seconda Guerra Mondiale, dato che in qualità di membro del comitato esecutivo dell'American Jewish Committee, Strauss ha lavorato attivamente per rendere più facile la fuga degli ebrei dall'Europa agli Stati Uniti. Tra le altre cose, ha anche conseguito il grado di ammiraglio nella riserva navale per il suo servizio dal 1941 al 1945 ed è stato anche insignito della medaglia del Congresso per la libertà.

Al momento non è dato sapere quanto sarà esteso il ruolo di Robert Downey Jr nel film, ma certamente alla storia scritta da Nolan non mancherà il tempo a disposizione: Oppenheimer infatti durerà 3 ore, diventando il film più lungo della carriera del regista.

L'appuntamento con le sale italiane è fissato al prossimo 23 agosto.