Oppenheimer, chi è l'attore che interpreta Einstein nel film di Nolan?

Ci sono molti elementi di Oppenheimer che suscitano la nostra curiosità: l'argomento trattato dal nuovo film di Nolan è senza dubbio affascinante e terribile al tempo stesso, così come affascinante è la figura del suo protagonista. A rubare la scena in questi giorni, però, è stata la comparsa di un altro personaggio piuttosto noto.

Nel trailer di Oppenheimer rilasciato questa settimana abbiamo infatti potuto riconoscere Albert Einstein, che a quanto pare farà parte dei tanti scienziati con cui Oppenheimer interagirà nel corso del film (come effettivamente accadde durante lo sviluppo del Progetto Manhattan): ma chi è l'attore che dà volto al leggendario fisico premio Nobel?

Si tratta di Tom Conti, attore che già collaborò con Nolan in occasione de Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, nel quale interpretava un semplice detenuto; prima del capitolo conclusivo della trilogia su Batman, che resta ad oggi l'ultima apparizione di Conti sul grande schermo, il nostro si era però precedentemente fatto notare in Reuben, Reuben (per il quale ottenne anche una candidatura all'Oscar per il Miglior attore protagonista) e in Friends, dove lo troviamo nei panni del padre di Emily, la sposa britannica di Ross. E voi, avevate riconosciuto Conti nei panni di Einstein? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate il nuovo poster ufficiale di Oppenheimer.