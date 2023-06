Oppenheimer, no CGI per ricreare l'esplosione nucleare: parla Christopher Nolan

Se per la prima volta nella sua carriera Christopher Nolan ha scritto un film in prima persona, dall'altro lato il pluripremiato regista ha preferito rimanere fedele al suo distacco dalla CGI in Oppenheimer.

Il film che racconta l'uomo della bomba atomica, il fisico Robert Oppenheimer interpretato dal fedelissimo Cillian Murphy, definito dai suoi co-protagonisti "perfetto" nel ruolo, presenta pochissimi effetti speciali. Come sappiamo, nel cinema contemporaneo l'apporto della CGI appare fondamentale in ogni pellicola hollywoodiana, ma Nolan è del parere opposto.

"Voglio dire, ho fatto molte esplosioni in molti film - ha spiegato Nolan a Empire nell'ultimo numero della rivista - ma c'è qualcosa di davvero unico e particolare nell'essere fuori in un deserto nel cuore della notte con un grande cast, e fare davvero delle enormi esplosioni e catturarle. Non potevi fare a meno di tornare a quel momento in cui loro lo stavano facendo su scala estrema, che nella parte posteriore della loro mente sapevano che c'era questa possibilità che avrebbero dato fuoco all'atmosfera. È stato piuttosto sorprendente impegnarsi in quel tipo di tensione".

Le esplosioni nucleari in Oppenheimer saranno, dunque, reali: una rarità che fa bene al buon cinema. Nolan ha girato il film in IMAX, unendo anche la fotografia analogica (per la prima volta in assoluto) in B/W in alcune scene.

Oppenheimer uscirà nei cinema statunitensi il 21 luglio 2023, mentre il pubblico italiano dovrà aspettare il 23 agosto per vedere il nuovo film di Christopher Nolan sul grande schermo.