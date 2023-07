Oppenheimer, il cast principale riunito nelle foto pubblicate da Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. sarà uno dei protagonisti del nuovo film di Christopher Nolan in arrivo tra qualche settimana al cinema, Oppenheimer, con protagonista Cillian Murphy. Poche ore fa la star Marvel ha pubblicato due foto che ritraggono il cast principale del film riunito in un momento goliardico su una terrazza.

Nelle foto compaiono, oltre a Downey Jr., anche Emily Blunt, un sorridente Cillian Murphy, Matt Damon e nel primo scatto un imbucato d'eccezione, John Krasinski, marito di Blunt.



Oppenheimer racconta la storia del fisico J Robert Oppenheimer, interpretato da Cillian Murphy, a capo del Progetto Manhattan, insieme ad un gruppo di scienziati impegnati nella lavorazione della prima bomba atomica della storia.



L'ambizioso film di Nolan sarà nelle sale a fine agosto. Nonostante si sia parlato molto in questi giorni della cena del cast disertata da Cillian Murphy durante le riprese, ora che il lavoro sul set è finito l'attore irlandese ha partecipato volentieri alla reunion post-set dei principali attori che vedremo sul grande schermo nel film del regista britannico di Inception e Memento.



In Oppenheimer, basato sulla biografia intitolata Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica. Il trionfo e la tragedia di uno scienziato, Robert Downey Jr. interpreterà Lewis Strauss.



Su Everyeye potete recuperare il trailer di Oppenheimer, in attesa di vedere il film nelle sale cinematografiche a fine estate, con Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon e Florence Pugh co-protagonisti principali del lungometraggio.