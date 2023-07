Oppenheimer, il cast ha una chat di gruppo dal nome davvero divertente

Oppenheimer è sicuramente una delle pellicole più attese dal grande pubblico entro la fine dell'estate 2023, non solo perché si tratta del nuovo lavoro del regista Christopher Nolan ma anche perché la campagna pubblicitaria è stata così insistente con il fatto che non sono stati utilizzati effetti in CGI, da alzare di molto le aspettative.

Ebbene non si dovrà attendere ancora molto, il prossimo 23 Agosto infatti avrà luogo l'atteso confronto tra Oppenheimer e il film Barbie di Greta Gerwig, unica pellicola in grado di sfidare una pellicola con Cillian Murphy come protagonista.

Tuttavia, sebbene entrambi questi lavori siano estremamente differenti l'uno dall'altro, vuoi per il loro scopo ultimo, vuoi per il loro stile che è chiaramente opposto, sembrano avere comunque qualcosa in comune, ossia un cast di attori veramente affiatato.

A confermare tutto ciò è anche una recente intervista rilasciata dalle star del film di Christopher Nolan a The Hollywood Reporter, in cui hanno rivelato che il gruppo di scienziati dietro al progetto Manhattan ha un gruppo WhatsApp tutto per loro, il cui nome è piuttosto divertente.

La chat infatti si chiama "Oppenhomies", ed include al suo interno praticamente tutti i nomi più importanti, da Kenneth Branagh a Matthew Modine e Gary Oldman.

Parlando della pellicola in sé è intervenuto Robert Downey Jr, parlando del tempo che è stato concesso ad ogni star all'interno del minutaggio.

"Ognuno ha il suo momento in questo film, non si tratta di piccole scene e basta".

In attesa di vedere tutto ciò con i nostri occhi, sapevate che Christopher Nolan non sarebbe felice dell'uscita in contemporanea con Barbie? Tra l'altro, sembra che il regista di Tenet sia contro l'uso di CGI.