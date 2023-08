Oppenheimer, giù il cappello: il film di Nolan entra nella top10 del box office rated-r

La richiesta per Oppenheimer è così alta al botteghino che IMAX ha deciso di allungare la sua programmazione nelle sale del formato premium, e i risultati del successo ottenuto dal nuovo film di Christopher Nolan si vedono dai numeri al box office.

Dopo aver superato la soglia dei 550 milioni di dollari in tutto il mondo lo scorso fine settimana, infatti, adesso Oppenheimer è entrato nella top10 dei maggiori incassi R-rated di tutti i tempi, sia a livello domestico che globale: l'attuale incasso negli Stati Uniti del film si attesta a ben 238 milioni di dollari ai quali si sommano i 340 milioni di dollari arrivati dai territori internazionali, per un bottino globale di 578 milioni di dollari (al momento della stesura di questo articolo venerdì 11 agosto, e quindi col nuovo week-end in avvicinamento). Ora Oppenheimer è il quinto film più grande della carriera di Nolan, dietro The Dark Knight Rises, The Dark Knight, Inception e Interstellar.

In queste ore, il film ha anche superato Beverly Hills Cop del 1984, entrando come detto nella classifica dei 10 migliori film R-rated di tutti i tempi al botteghino nazionale. Davanti a Oppenheimer al momento ci sono solo The Hangover Part II (254 milioni), The Hangover (277 milioni), The Matrix Reloaded (281 milioni), Deadpool 2 (324 milioni), It (328 milioni), Joker (335 milioni), American Sniper (350 milioni), Deadpool (363 milioni) e La Passione di Cristo (370 milioni), e secondo gli analisti Oppenheimer potrebbe riuscire ad entrare nella top5 almeno a livello domestico.

Nella classifica globale, invece, Oppenheimer ha superato Cinquanta sfumature di grigio (570 milioni) entrando nella top 10. Ora segue The Hangover Part II (586 milioni), Logan (614 milioni), La passione di Cristo (622 milioni), Detective Chinatown 3 (699 milioni), It (701 milioni), The Matrix Reloaded (738 milioni), Deadpool (781 milioni), Deadpool 2 (786 milioni) e Joker (1,066 miliardi).

Nei giorni scorsi, ricordiamo che Oppenheimer è diventato il film sulla Seconda Guerra Mondiale di maggior successo di sempre, superando gli incassi di Salvate il soldato Ryan e Dunkirk. Oppenheimer arriverà in Italia dal prossimo 23 agosto.