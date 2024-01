Da Oppenheimer a Io capitano, i film candidati agli Oscar da vedere su Sky e NOW

Se avete letto tutte le nomination agli Oscar 2024 e volete iniziare a recuperare i film che vi siete persi durante lo scorso anno, niente paura: Sky e NOW propongono una ricca programmazione dedicata agli Oscar, con la maggior parte dei titoli in concorso agli Academy Awards.

Iniziamo da Io capitano, film di Matteo Garrone in corsa per l’Oscar come Miglior Film Internazionale, che arriverà in prima tv in versione originale lunedì 29 gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno in streaming su NOW e disponibile on demand: presentato in concorso all’80ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e vincitore del Leone d’argento per la miglior regia e del Premio Marcello Mastroianni al protagonista Seydou Sarr, IO CAPITANO racconta l’odissea contemporanea di due giovani migranti senegalesi, Seydou e Moussa, che attraversano l’Africa con tutti i suoi pericoli per inseguire un sogno chiamato Europa.

Spazio poi alle otto candidature di Barbie, il film campione di incassi, numero uno nella storia della Warner Bros., diretto da Greta Gerwig, con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, che arriverà prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW, insieme alle due candidature Mission: Impossible - Dead Reckoning, dal 19 febbraio su Sky Cinema e in streaming su NOW, settimo capitolo della spettacolare saga di successo con Tom Cruise di nuovo nei panni dell’agente Ethan Hunt.

Disponibili poi su Sky Primafila molti altri film candidati: OPPENHEIMER, l’affascinante racconto della vita del fisico statunitense padre della bomba atomica firmato da Christopher Nolan, candidato ad un totale di 13 statuette. Ma anche il nuovo film di Martin Scorsese KILLERS OF THE FLOWER MOON di Martin Scorsese (10 candidature), NAPOLEON di Ridley Scott (3 candidature), THE CREATOR (2 candiature), e poi ancora INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO, ELEMENTAL, SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE e GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3.

Da marzo infine sarà disponibile On Demand una collezione dedicata ai film da Oscar che raccoglierà più di 100 titoli premiati nelle passate edizioni.