Oppenheimer, la bomba è pronta a esplodere nel nuovo poster ufficiale

L'arrivo di Oppenheimer si avvicina sempre di più: il nuovo film di Christopher Nolan sbarcherà al cinema il prossimo 21 luglio, e con il ridursi del tempo che ci separa dal suo debutto, è necessario tenere alto un hype che, come sempre quando in gioco c'è il regista di Inception, non è comunque mai sceso sotto il livello di guardia.

Mentre il buon Nolan porta a casa un altro premio da Las Vegas, dunque, la produzione arriva a sollecitare la nostra curiosità con un nuovo poster ufficiale che, inutile a dirlo, mette in primo piano la figura del controverso scienziato che dà il tiolo al film, interpretato, come ben sappiamo, da un Cillian Murphy al suo primo, vero ruolo da protagonista per Nolan.

Il poster, chiaramente, fa leva anche sull'altro elemento fondamentale del film, vale a dire quella bomba atomica che vediamo enorme e minacciosa alle spalle del personaggio di Murphy, pronta ad esplodere e a cambiare per sempre la storia e la vita del suo creatore (che, come ben sappiamo, dovette affrontare per il resto della sua vita i fantasmi nati dall'orribile parto del suo immenso genio). E voi, che aspettative avete per questo film? Fatecelo sapere nei commenti! Proprio Cillian Murphy, intanto, ha ammesso di aver disperatamente voluto recitare per Christopher Nolan.