Oppenheimer a bomba sul box office italiano: esordio record, il migliore per Nolan

Oppenheimer è già entrato nella storia del box office globale dato che in queste ore è entrato nella top5 all-time dei migliori risultati del circuito rated-r, con possibilità di scalarla fino alla seconda posizione, ma intanto c'è da registrare l'incredibile esordio al botteghino italiano.

Ebbene si perché, come riportato da Cineguru, l'esordio di Oppenheimer al box office italiano è stato da record sia per Nolan che per il nostro mercato: con un primo giorno di mercoledì 23 agosto da oltre 2 milioni di euro (2,08 milioni, dei quali 47mila euro sono arrivati dalle sale IMAX), il film ha segnato il miglior debutto in assoluto per un film di Nolan in Italia, superando il precedente record de Il cavaliere oscuro – Il ritorno (1,2 milioni di euro).

Curiosamente Oppeheimer in Italia ha fatto quasi meglio di Barbie, il film col quale è stato associato da sempre, che invece nel nostro paese era partito con 2,1 milioni di euro. Entrambi hanno fatto meglio di Super Mario Bros, il cui esordio da 1,2 milioni di euro in Italia ha contribuito portare il film Universal, Nintendo e Illumination al record di miglior incasso del 2023 nel mondo (almeno finora). Allargando poi questa analisi a tutto il cinema post-covid, Oppenheimer entra nel club elitario dei 2 milioni, insieme a Spider-Man: No Way Home (2.9 milioni di euro), Barbie e Doctor Strange nel multiverso della follia (2,05 milioni): questi sono gli unici quattro film ad aver esordito con 2 milioni o più al primo giorno di programmazione.

Ma fin dove arriverà Oppenheimer? Difficile dirlo al momento, col film che punta a superare Deadpool e Deadpool 2 su scala globale per diventare il secondo miglior incasso rated-r della storia del cinema (Joker, al primo posto con oltre 1 miliardo, sempre irraggiungibile): in Italia, però, il record per Nolan è molto più basso, ed è detenuto sempre da Il cavaliere oscuro – Il ritorno con 14,6 milioni. Se Oppenheimer dovesse tenere lo stesso ritmo del terzo film, gli analisti stimano un totale da 20 e o 22 milioni di euro. Staremo a vedere, ma intanto c'è da togliersi il cappello davanti a Universal Pictures Italia: la decisione di posticipare la data d'uscita del film a dopo il rientro dalla vacanze di ferragosto si direbbe più che ripagata.

