Oppenheimer: bomba atomica e Progetto Manhattan nel trailer ufficiale!

Dopo il nostro recap sulla figura di Robert Oppenheimer, brillante fisico statunitense a capo del Progetto Manhattan, il trailer ufficiale del film - diretto da Christopher Nolan - è stato ufficialmente rilasciato. Ad accompagnarci in questi 2 minuti è Cillian Murphy, protagonista della pellicola.

L'attesa per l'ultima fatica targata Nolan si fa sempre più febbrile ed ad aumentare l'eccitazione per un progetto che si preannuncia sensazionale ci penserà il nuovissimo trailer ufficiale.

Nel video le scene del film (che si alterneranno, nella pellicola, tra il colore ed il bianco e nero) sono state sapientemente tagliate al momento giusto, in un avvicendamento di fatti e fiamme, che non si fa mai incalzante. Come è oramai noto, nel tentativo di non ricorrere all'uso del digitale, Christopher Nolan ha ricreato dal vivo un'esplosione nucleare, vera protagonista del film.

In uscita nel 2023, Oppenheimer seguirà le vicende dello scienziato americano J. Robert Oppenheimer, uno dei padri della bomba atomica e direttore scientifico del Progetto Manhattan. Nel trailer - che trovate qui sotto - la voce fuori campo di Murphy sottolinea come il futuro inizi a far paura solo quando ci si inizia a rendere conto che forma prenderà, senza rifiutare di accettarne la cruda realtà. Quello che appare nei pochi minuti di video è uno scienziato impaurito, dubbioso, consapevole di ciò a cui sarebbe andata incontro l'umanità, ma che - senza speranze - non può che ripararsi dietro l'abusata frase: ''Non avevo scelta''. L'aver eseguito gli ordini, come ben sappiamo, è stato lo scudo dietro al quale molti si sono nascosti nel corso degli anni, per celare nefandezze ed orrori.

Non ci resta che attendere ancora qualche mese, quindi, prima di poter vedere in che modo Nolan abbia raccontato una delle pagine più cupe della storia del '900.