Oppenheimer, il bluray 4K è esaurito ovunque: Universal ordina subito la ristampa!

Oppenheimer ha battuto Barbie sul mercato vod, ma il risultato davvero impressionante per il nuovo film di Christopher Nolan sta arrivando dal mercato home-video fisico, più specificatamente dalla versione bluray 4K UHD.

Negli Stati Uniti, infatti, il bluray 4K di Oppenheimer è uscito il 21 novembre ed è già esaurito ovunque: i fan hanno risposto presente all'invito di Nolan di comprare il bluray di Oppenheimer, ma l'affluenza nei negozi specializzati sia fisici che online ha sorpreso la stessa Universal, dato che a causa dell'altissima domanda la casa di produzione si è vista costretta ad ordinare già una seconda ristampa del disco, specialmente in vista delle vacanze e dei regali natalizi da mettere sotto l'albero.

Ovviamente, la fine delle scorte disponibili tramite i canali ufficiali come Best Buy e Amazon ha provocato un’impennata delle transazioni 'ufficiose': ad esempio, basta una rapida ricerca online per imbattersi in alcune copie dell'edizione speciale Steelbook rivendute a prezzi che vanno fino a 200 dollari per copia. Proprio come ai tempi della sua uscita al cinema in IMAX 70mm, la richiesta di Oppenheimer nella sua qualità più nitida e incontaminata è eccezionalmente alta.

"Siamo felici che così tanti consumatori abbiano scelto Oppenheimer in 4K Ultra HD e apprendiamo che alcuni rivenditori potrebbero aver attualmente esaurito le scorte", ha affermato la divisione home entertainment dello studio in una nota. “Universal sta lavorando per rifornire rapidamente questi rivenditori in modo che i fan possano guardare il film a casa con la migliore qualità delle immagini possibile”.

Ricordiamo che la versione home-video di Oppenheimer arriverà in Italia dal 21 dicembre. Restate sui canali di Everyeye per tutte le prossime novità.